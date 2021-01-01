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إعلام اسرائيلي: نتنياهو يسعى لتأجيل إخلاء الشيخ جراح لمنع تدهور الأوضاع

السبت 08 مايو 2021 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام اسرائيلي: نتنياهو يسعى لتأجيل إخلاء الشيخ جراح لمنع تدهور الأوضاع



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبمساعدة من وزير جيشه بيني غانتس، يسعيان لتأجيل اتخاذ المحكمة العليا الإسرائيلية أي قرار بشأن إخلاء منازل الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة، فإنه من المفترض أن تعقد جلسة يوم غد الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن قضية إخلاء تلك المنازل، مشيرةً إلى أن نتنياهو يسعى لتأجيل الجلسة وعدم اتخاذ أي قرار لمحاولة تهدئة الأوضاع وعدم تدهورها.

وأشارت إلى أن نتنياهو وغانتس بحثا القضية خلال جلسة تقييم، وطلبا من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت فحص فيما إذا كان ذلك ممكنًا تحت أي سبب كان.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة 12 العبرية، أن نتنياهو متواجد منذ عصر اليوم في قاعدة كيرياه ويتلقى تحديثات أمنية عن الأوضاع التي قد تشهد توترًا الليلة في القدس.

وأشارت إلى أن هناك تحذيرات ساخنة ترد حول إمكانية تنفيذ هجمات، مشيرةً إلى أن لجيش أكمل انتشاره بأنحاء الضفة الغربية.

وفي السياق، ذكرت قناة ريشت كان أن هناك تبادل رسائل بين إسرائيل وقطر لمحاولة احتواء أي تصعيد من قطاع غزة.

فيما ذكر موقع واللا العبري أنه تم نشر مزيد من قوات القناصة مع إعلان الفصائل بغزة نيتها تجديد احتكاكاتها على طول الحدود، وأنه طلب من الجهات العسكرية المختصة تحديث بنك الأهداف بغزة استعدادًا لسيناريو يتعلق بجولة قتال بالقطاع.

#اسرائيل #حي الشيخ جراح #بنيامين نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #تهجير الفلسطينيين #احداث القدس

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