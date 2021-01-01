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عضو كنيست يطالب بإطلاق النيران الحية على المتظاهرين في القدس

السبت 08 مايو 2021 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يطالب بإطلاق النيران الحية على المتظاهرين في القدس



القدس المحتلة / سما /

 في تصريح يحمل التحريض والدعوة لقتل الفلسطينيين، دعا رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جبير، السبت، إلى السماح لقوات الاحتلال بإطلاق النيران الحية على المتظاهرين في مدينة القدس المحتلة.

وقال بن جبير في تصريحه الذي تناقلته وسائل إعلام عبرية" أطلب من المستوى السياسي أن يسمحوا عناصر للشرطة "بالدفاع عن أنفسهم"، أمام المتظاهرين الذين يلقون الحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية، باستخدام السلاح الناري، وعدم استخدام وسائل تفريق المظاهرات الاعتيادية.

وفي وقت سابق اليوم، حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي منع مئات الفلسطينيين من الداخل، من الوصول إلى الأقصى بإغلاق الطريق أمام الحافلات التي تقلهم.
لكن مئات الشبان المقدسيين ذهبوا إلى مكان توقيف الحافلات، وتظاهروا، لتضطر الشرطة الإسرائيلية إلى السماح للحافلات بالمرور.
ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، عن إصابة 205 أشخاص، معظمها في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان الجاري، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

#إيتمار بن غفير #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية #الشرطة الاسرائيلية #المسجد الاقصى

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