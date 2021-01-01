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تحاكي وقوع حرب على عدة جبهات.. الجيش الاسرائيلي يجري تدريبات ضخمة

السبت 08 مايو 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحاكي وقوع حرب على عدة جبهات.. الجيش الاسرائيلي يجري تدريبات ضخمة



يجري الجيش الإسرائيلي، غدا الأحد تدريبات ضخمة تحاكي وقوع حرب على عدة جبهات، بالشمال والجنوب معا، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية. 
 
وذكر المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية، أور هيلير، مساء السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيجرى غدا الأحد، التدريب الأضخم بتاريخه، وهو تدريب شهر الحرب، والذي يطلق عليه "مركبات النار". 
 
وأضاف هيلير، أن التدريب سوف يحاكي وقوع حربا شاملة على كافة الجبهات معا، واطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة، على الجبهة الداخلية. 
 
ولفت المراسل الى أن رئيس الأركان كوخافي، قرر عدم إلغاء التدريب أو تأجيله، في ظل التوتر الحاصل بالبلاد، خصوصا على الحلبة الفلسطينية، وفي مدينة القدس. 
 
يشار الى أن وزير الجيش غانتس، صادق اليوم على خطة الجيش الإسرائيلي لرفع حالة الجهوزية، وتعزيز قواته بالضفة، ونشر عددا من بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق بالبلاد، وذلك تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية. 

#الجيش الإسرائيلي #مناورة عسكرية #تدريبات عسكرية #الحرب على غزة

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