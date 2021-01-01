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استعدادا لتصعيد متحمل مع حماس بغزة.. هآرتس: الجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية بالجنوب

السبت 08 مايو 2021 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادا لتصعيد متحمل مع حماس بغزة.. هآرتس: الجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية بالجنوب



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن استعدادات المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، لتصعيد متحمل مع حماس بغزة، على خلفية الأحداث بمدينة القدس. 
 
وقالت الصحيفة العبرية، مساء اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي نشر عددا من بطاريات القبة الحديدية بالجنوب، استعدادا للدخول في حالة تصعيد عسكري مع حركة حماس بقطاع غزة. 
 
وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي قرر اليوم تعزيز قواته بالضفة وحول قطاع غزة، ورفع حالة التأهب، خشية وقوع عمليات انتقامية على أحداث الشيخ جراح، والمسجد الأقصى. 
 
وفي السياق كشف موقع "والا" العبري، أن رئيس قسم العمليات بسلاح الجو الإسرائيلي، اللواء أهرون حلويا، أوعز اليوم بتحديث الأهداف حول قطاع غزة، وأمر القوات بالاستعداد لتدهور أمني.
 
ولفت الموقع، الى أن قيادة المنطقة الوسط بالجيش الإسرائيلي، استكملت اليوم استعداداتها، وتعزيز قواتها، تحسبا لوقوع عمليات انتقامية بالضفة، على خلفية الأحداث بالقدس.
 
يشار الى أن المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية، ألون بن دافيد، ذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أوعز اليوم للجيش بالاستعداد لمعركة بالجنوب.

#الجيش الإسرائيلي #القبة الحديدية #حدود غزة #قطاع غزة #صواريخ غزة #المقاومة الفلسطينية

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