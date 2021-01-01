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مواجهات مع الاحتلال واعتقال 3 مواطنين في باب العامود بالقدس

السبت 08 مايو 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال واعتقال 3 مواطنين في باب العامود بالقدس



القدس المحتلة / سما /

اندلعت مواجهات مع الاحتلال، الليلة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، التي أفرغت المواطنين من المكان بالقوة بعد الاعتداء عليهم واعتقلت ثلاثة منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط باب العامود بعد أن اعتدت قوات الاحتلال عليهم.

وامتدت المواجهات إلى شارع السلطان سليمان، ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين في شارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الخيالة من أجل الاعتداء على المواطنين والمارة في باب العامود وشارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة

#مواجهات #قوات الاحتلال #باب العامود #المسجد الاقصى

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