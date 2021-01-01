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البحرين تستنكر الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى

السبت 08 مايو 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تستنكر الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى



المنامة /سما/

استنكرت البحرين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، الذي وقع الليلة الماضية وأسفر عن إصابة أكثر من 200 مصل.

وأعربت وزارة الخارجية في البحرين، عن استنكار المملكة الشديد لهذه الاعتداءات، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل.

كما أدانت الخارجية البحرينية خطط الاحتلال لإخلاء منازل المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأكدت أن ذلك يمثل مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنه أن يقوض فرص إحياء عملية السلام لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

#البحرين #المسجد الاقصى

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