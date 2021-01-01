  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركزية فتح تدعو إلى رفع وتيرة المواجهة في الأراضي الفلسطينية

السبت 08 مايو 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية فتح تدعو إلى رفع وتيرة المواجهة في الأراضي الفلسطينية



رام الله / سما /

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القدس عنصر اجماع ووحدة للكل الفلسطيني، وساحة صدام مع الاحتلال وكل رموزه، والمواجهة مع الاحتلال تحتم تجنب كل التباينات الثانوية.

وشددت مركزية فتح في بيان لها، مساء اليوم السبت، على ضرورة استمرار الهبة الجماهيرية وحالة التصدي في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية الذين يعملون بإسناد من الحكومة الإسرائيلية الفاشية اليمينية.

وقالت: إن استمرار اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى أملاكنا وعقاراتنا وعلى مواطنينا وتهجير المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح وتوسيع الاستيطان، سيؤدي إلى مواجهة شاملة في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مراجعة قواعد الاشتباك مع الاحتلال، وإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية.

ودعت حركة فتح الجميع في الأيام والساعات القادمة إلى رفع وتيرة المواجهة في الأراضي الفلسطينية ونقاط الاحتكاك وطرقات المستوطنين.

كما دعت "فتح" شعبنا في المخيمات والشتات للتحرك يوم الاثنين القادم والاعتصام إمام المقرات الدولية والسفارات الأجنبية.

وأكدت ضرورة أن يكون يوم الاثنين يوم نشاط وفعاليات موحدة في الأراضي الفلسطينية تنطلق بعد ساعة الإفطار تصدياً للاحتلال وتأييداً ومساندة لشعبنا في القدس.

#مركزية فتح #حركة فتح #المقاومة الشعبية #القدس #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

مجدلاني يحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

السور التي تقرأ ليلة القدر 2021

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة للمقدسيين: "قائد أركان القسام وعدكم ولن يخلف وعده"

تحذيرات ساخنة وأوامر بتحديث بنك الأهداف.. اعلام اسرائيلي: كوخافي يأمر جيشه بالاستعداد لمعركة بغزة

هآرتس: هناك عوامل عديدة أدّت الى تفاقم الاوضاع بالقدس.. الشرطة الاسرائيلية صبت الزيت على النار

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية