الاحتلال يخشى الارباك الليلي.. 15 حريقًا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

القدس المحتلة / سما /

اندلع 15 حريقًا في النقب الغربي، اليوم السبت، جرّاء إطلاق البالونات الحارقة من داخل قطاع غزة.



ويخشى الجيش الإسرائيلي عودة فعاليّات "الإرباك الليلي" وإطلاق البالونات الحارقة التي أتت على دونمات عديدة خلال عامي 2018 و2019.



وفي وقت سابق اليوم، ذكر المراسل العسكري لموقع "واللا"، أمير بوحبوط، أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لمواجهة "مظاهرات عنيف" في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة، بما في ذلك "محاولات لخرق السياج الأمني والعبور" إلى أراضي الـ48، في ظل التقارير عن استئناف تفعيل "الأدوات الخشنة" ضمن أنشطة الإرباك الليلي.