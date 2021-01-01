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إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بعد غد الإثنين لبحث الجرائم الإسرائيلية بالقدس

السبت 08 مايو 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بعد غد الإثنين لبحث الجرائم الإسرائيلية بالقدس



القاهرة /سما/

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم بعد غد الاثنين، حضوريا بمقر الأمانة العامة برئاسة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين وأيدته عدد من الدول العربية، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة من سكانها وتهجير أهلها.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له، إن الاجتماع سيبحث خطورة الاعتداءات الوحشية على المصلين بالمسجد الأقصى ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها .

#الجامعة العربية #القضية الفلسطينية #احداث القدس #الانتهاكات الإسرائيلية #اسرائيل #المسجد الاقصى

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