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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت 25 مواطنا على الأقل وما تزال مستمرة

السبت 08 مايو 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت 25 مواطنا على الأقل وما تزال مستمرة



القدس المحتلة / سما /

 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتّى إعداد الخبر، حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين في القدس، طالت 25 مواطنا على الأقل، استهدفت فيها مجموعة من الشبان المقدسيين، وجميعهم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار سنوات.

وعرف من بين المعتقلين في القدس: جهاد قوس، ورامي الفاخوري، ومحمد حزينه، وجمال الغول، وأمجد غروف، وروحي الكلغاصي، وثائر أبو لافي، ومحمد أبو لافي، وأشرف الأعور، وإبراهيم النتشة، وجميل العباسي، وعبادة نجيب، وتامر خلفاوي، ويوسف حزينة، ومنصور عبيد، وأحمد الصفدي، ومعتز الرجبي، وعاهد الرشق عضو إقليم حركة "فتح"، وعادل أبو زنيد المدير التنفيذي لإقليم حركة "فتح"، ويزن جابر، وجهاد مرعي، وبركات الزعتري، ومحمد عويسات، وأحمد العباسي.

وأكّد نادي الأسير أن حملة الاعتقالات هذه هي جزء من سياسة مستمرة، حيث تشهد القدس على وجه الخصوص عمليات اعتقال يومية، هي الأعلى مقارنة مع باقي محافظات الوطن، موضحا أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، اعتقل من القدس أكثر من 700 مواطن، بينهم الأطفال والنساء وكبار السّن.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ كثافة الاعتقالات مؤخرًا بدأت منذ مطلع شهر رمضان، حيث اعتقل الاحتلال العشرات من المواطنين خلال زيارتهم للمسجد الأقصى، وبلغت ذروة الاعتقالات الليلة الماضية، مع تصاعد المواجهة.

#سلطات الاحتلال #حملة اعتقالات #الضفة الغربية #القدس المحتلة

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