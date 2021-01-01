  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

النائب منصور عباس غير مرحب به في حي الشيخ جرّاح.. لهذا السبب

السبت 08 مايو 2021 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب منصور عباس غير مرحب به في حي الشيخ جرّاح.. لهذا السبب



القدس المحتلة / سما /

أكدت لجنة حي الشيخ جراح رفضها القاطع استقبال النائب في برلمان الاحتلال منصور عباس لمواقفه.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن منصور عباس كان ينوي زيارة حي الشيخ جراح، إلّا أن لجنة الحي رفضت ذلك، بسبب مواقفه التي قالت عنه “معاديه للصف الوطني وتحالفه مع اليمين المتطرف الصهيوني”.

وكان عباس قد استنكر مؤخرًا العملية التي نفذها الأسير منتصر الشلبي جنوبي مدينة نابلس، واصفًا جنود الاحتلال المُستهدفين بـ”الأبرياء”.

يُشار إلى أن تصريحات لعبّاس وهو رئيس قائمة الحركة الإسلاميّة الجنوبية في الداخل المحتل، قد أثارت موجة من الغضب في صفوف الفلسطينيين بعدما وصف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بـ”المخربين”.

وقال عباس في لقاء إعلامي عبري: “لا أدعم الإرهاب وكل ما قيل بخصوص أنني زرت مخربين في السجن غير صحيح”، في إشارة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويشهد حي الشيخ جراح وقفات تضامنية واحتجاجية يومية على محاولة الاحتلال سلب عائلات الحي منازلهم وتهجيرهم منها، بحجة ملكية الأرض المقامة عليها للمستوطنين.

وأُصيب عشرات الشبان واعتُقل آخرون خلال المواجهات التي شهدها الحي خلال الأيام الماضية، بعدما كانت قوات شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وغاز الفلفل وسيارة المياه العادمة، إلى جانب الاعتداء بالضرب وملاحقة فرق الخيالة التابعة للشرطة. 

#حي الشيخ جراح #القدس #منصور عباس #الاسير منتصر شلبي #عملية حاجز زعترة #الاعتداءات الاسرائيلية #تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

مجدلاني يحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

الاحتلال يقتحم الأقصى: 53 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

السور التي تقرأ ليلة القدر 2021

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

القدس

فورين بوليسي: واشنطن مكنت التطرف الإسرائيلي.. وادارة بايدن صامتة!

روجر ووترز

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

اعلام اسرائيلي: القدس القضية "الأكثر حساسية".. والشارع الفلسطيني متوتر وقابل للانفجار!

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقرر تعزيز قواته في القدس ويرفع حالة التأهب استعدادا للتصعيد في ليلة القدر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية