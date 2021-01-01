وزير الخارجية: تحركنا لعقد اجتماعات طارئة عربية وإسلامية ودولية لنصرة القدس

رام الله / سما /

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم السبت، على أنه جاري التحرك لعقد اجتماعات طارئة عربية وإسلامية ودولية لنصرة القدس.

وقال المالكي في بيان صحفي: "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى المنظمات الإقليمية والدولية بهدف إثارة قضية القدس وما يحدث فيها من تصعيد ممنهج ومتعمد من قبل دولة الاحتلال، تم تحديد موعد يوم الاثنين لمجلس الجامعة العربية حضوريا وعلى مستوى المندوبين، ويوم الثلاثاء لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا حضوريا على مستوى المندوبين".

وتابع: "يتم العمل حاليا على بلورة بيان سياسي من أجل تقديمه للمناقشة في تلك الاجتماعات للتوافق عليه واقراره من قبل الدول الاعضاء، نتحرك من أجل دعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع بشكل طارئ لنفس الغرض، وكذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لسرعة التداعي لعقد اجتماع استثنائي طارئ لمناقشة ما آلت اليه الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، جراء سياسات التصعيد الإسرائيلية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ومن أجل فرض وقائع جديدة على الأرض بحكم الامر الواقع.

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، وتحميل دولة الاحتلال، دولة الابرتهايد، إسرائيل العنصرية، مسؤولية ما يحدث وما قد يحدث لاحقا جراء هذه التدخلات العنصرية الفاشية المرفوضة والخارجة عن القانون، من قبل دولة دولة مارقة وخارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول بمراجعة علاقاتها مع تلك الدولة المارقة، والبحث في كيفية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديدا في مدينة القدس الشرقية.

وشدد على أن هذه الاجتماعات الهدف منها تسليط الضوء على تلك الجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المقدسيين، وبحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتحديدا ما يتعرض له المسجد الاقصى من انتهاكات.