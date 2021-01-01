  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أوقاف" غزة تدعو الدول العربية لقطع علاقاتها مع إسرائيل

السبت 08 مايو 2021 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوقاف" غزة تدعو الدول العربية لقطع علاقاتها مع إسرائيل



غزة / سما /

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، السبت، الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، ووقف عملية التطبيع، ردا على اعتدائها على مدينة القدس المُحتلّة وسكانها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إسرائيل "تتخذ من عملية التطبيع مع الدول العربية، شرعية وغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم".

وتابعت: "الجرائم الصهيونية العنصرية المستمرة في القدس والأقصى تتطلب تدخلا عالميا لوقفها، فالصمت الدولي هو الذي يمنح الاحتلال الغطاء لمواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".

وتوصلت إسرائيل خلال الشهور الماضية إلى اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة لسكان القدس، ووقف الممارسات الصهيونية العنصرية بحق الشعب هناك".

كما دعت حكّام الدول العربية والإسلامية، والمنظمات العربية إلى "العمل السريع لإنقاذ مدينة القدس، وتوفير أشكال الحماية لدعم المرابطين فيها سياسيا ومعنويا وماليا".

وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياتها مساء الجمعة، "اعتداءات" إسرائيلية متواصلة على المصلين، بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت على المصلين

وفق شهود عيان، ما أسفر عن إصابة 205 أشخاص، بحسب "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"(غير حكومي).

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج "باب العامود"، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حيّ الشيخ جراح، فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.​​​​​​

وتزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.

#غزة #وزارة الاوقاف #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

مجدلاني يحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

الاحتلال يقتحم الأقصى: 53 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

السور التي تقرأ ليلة القدر 2021

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

القدس

فورين بوليسي: واشنطن مكنت التطرف الإسرائيلي.. وادارة بايدن صامتة!

روجر ووترز

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

اعلام اسرائيلي: القدس القضية "الأكثر حساسية".. والشارع الفلسطيني متوتر وقابل للانفجار!

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقرر تعزيز قواته في القدس ويرفع حالة التأهب استعدادا للتصعيد في ليلة القدر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية