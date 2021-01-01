قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

القدس المحتلة / سما /

كتب محرر الشؤون العربية والفلسطينية في قناة "كان" العبرية، جال بيرجير، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس لم تضغط على الزناد حتى هذه اللحظة.



وقال المحلل الإسرائيلي، إن حركة حماس لم تبدأ حتى الآن بالهجوم الصاروخي من قطاع غزة على الغلاف، ردا على الأحداث التي وقعت الليلة الماضية بالمسجد الأقصى.



وأضاف بيرجير، لست واثقا أن هذه الحالة سوف تستمر (حالة الهدوء)، وأظن أن حماس فتحت معركة على جبهة أخرى، بمعنى جبهة القدس.



وفي مقاله تسائل بيرجير، لماذا لم تقرر قيادة الذراع العسكري لحركة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس، وأجاب: يبدو أننا في طريق المواجهة الحتمية.



ولفت المحلل بيرجير الى أن حماس لم تضغط على الزناد حتى اللحظة، مشيرا الى أن القيادة العسكرية للحركة لا تريد في أن تتحمل غزة كل ثقل المعركة، لذلك قررت التصعيد التدريجي، والبدء بالبالونات، قبل اطلاق الصواريخ.