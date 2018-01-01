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فورين بوليسي: واشنطن مكنت التطرف الإسرائيلي.. وادارة بايدن صامتة!

السبت 08 مايو 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فورين بوليسي: واشنطن مكنت التطرف الإسرائيلي.. وادارة بايدن صامتة!



واشنطن /سما/

 لاحظت مجلة “فورين بوليسي” أنً رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة كان صامتاً، وقال الباحث خالد الجندي في مقال نشرته المنصة إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً عاماً صفع كلا الجانبين، رافضاً ” خطاب المتظاهرين المتطرفين الذين يرددون شعارات بغيضة”، ولكن البيان فشل في تحديد المتطرفين أو أهدافهم.

وكان من المذهل حقاً، وفقاً لتعبير الجندي، عدم صدور أي بيان إدانة للعنف، الذي ارتكبه المتطرفون اليهود الإسرائيليون، ضد الفلسطينيين، من أي عضو في الكونغرس الأمريكي.

وقال الجندي:” لكن أيا من رد فعل الحكومة الأمريكية أو الكونغرس لم يكن مفاجئا، فواشنطن لا تزال تنكر بشدة الاتجاه المتزايد للتطرف في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، الأمر الذي مكّن التطرف وأدى إلى تأجيجه”.

وأشار الكاتب إلى غض واشنطن الطرف عن تزايد التوجهات والسياسات اليمينية المتطرفة في إسرائيل والتي تستهدف إقصاء الفلسطينيين، مثل إقرار قانون الدولة القومية لعام 2018 الذي يَعتبر ضمنيا 1.2 مليون مواطن فلسطيني في كيان الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من الدرجة الثانية، ناهيك عن الـ 4.5 ملايين فلسطيني الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية دون حقوق مدنية أو سياسية على الإطلاق.

وتناول الباحث في مقدمة المقال تفاصيل أعمال العنف التي هزت القدس العربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين واجتياح مجموعات من المتطرفين والغوغاء اليهود الإسرائيليين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وهم يهتفون “الموت للعرب” ويرشقون منازل الفلسطينيين بالحجارة ويعتدون على المارة من العرب.

#الادارة الامريكية #جو بايدن #التطرف الاسرائيلي #اليمين الاسرائيلي #اسرائيل #المسجد الاقصى #الفلسطينييين #الانتهاكات الإسرائيلية

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