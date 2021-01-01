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جمعية علماء الهند: الهجوم على المصلين في الأقصى عمل إرهابي واضح

السبت 08 مايو 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية علماء الهند: الهجوم على المصلين في الأقصى عمل إرهابي واضح



نيودلهي /سما/

 أدانت جمعية علماء الهند اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، الأمر الذي أدى لإصابة أكثر من 200 مصل يوم أمس.

وقال الأمين العام لجمعية علماء الهند مولانا محمود مدني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن الهجوم على المصلين في المسجد هو عمل إرهابي واضح، واستفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية.

وحث المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الهندية على العمل لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتكرر على الفلسطينيين والأقصى.

وأدانت جمعية الجمعية استيلاء إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرت أنّ أي عمليات إخلاء قسري في القدس الشرقية بمثابة جرائم حرب.

#جمعية علماء الهند #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى #الاعتداءات الاسرائيلية

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