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مخابرات جنين تكرم أسر شهداء وأسرى الجهاز في المحافظة

السبت 08 مايو 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين /سما/

قدم جهاز المخابرات العامة في جنين، اليوم السبت، مكرمة من رئيس الجهاز ماجد فرج لأسر الشهداء والأسرى من منتسبي الجهاز في محافظة جنين، مع اقتراب حلول عيد الفطر.

وأكد مدير الجهاز في جنين العميد محمد عبد ربه أن رسالة الجهاز وبتعليمات من اللواء ماجد فرج، التأكيد على ما قاله الرئيس محمود عباس مرارا بأنه لو بقي قرش واحد لدينا سيصرف لصالح عائلات الشهداء والأسرى، والذي هو واجب علينا دوما.

وسلم الجهاز خلال زيارة قاموا بها لمنازل أهالي الأسرى والشهداء، المكرمة.

وثمن أهالي الشهداء والأسرى هذه اللفتة الوطنية والإنسانية التي لها عدة رسائل منها، وتؤكد حرص الجهاز على أبنائه ومتابعتهم في السراء والضراء.

#المخابرات الفلسطينية #جنين #الاسرى الفلسطينيين

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