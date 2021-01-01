الاتحاد الدولي للحقوقيين يدين الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

القدس المحتلة /سما/

أعرب الاتحاد الدولي للحقوقيين (UHUB)، عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، بالقدس المحتلة.

وأكد الاتحاد ومقره إسطنبول، في بيان صدر عنه، أن هذه المداهمة هي انتهاك قانوني واضح لوضع المسجد، وتتعارض مع القواعد القانونية العالمية.

وتابع "ومما لا شك فيه أن هذا الهجوم هو جزء من مخطط تهويد المسجد الأقصى، وازدراء صارخ بهدف استفزاز العالم الإسلامي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك".

ولفت البيان إلى أن تلك "الهجمات التي شنتها شرطة الاحتلال أثناء تأدية المصلين لعبادتهم بالمسجد الأقصى، القبلة الأولى للمسلمين، انتهكت القانون الدولي، واستخدمت القوة المفرطة.

وشدد كذلك على أن "هذه الممارسات جزء لا يتجزأ من الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي ترمي إلى تغيير هوية القدس وتقسيم المسجد الأقصى.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحمل المسؤولية لوقف فوري لهذه الاعتداءات المتهورة وغير القانونية التي يقوم بها المستوطنون وقواتهم مستهدفين حرية المعتقد والعبادة، وندعوهم لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعتبر نموذجًا حيًا لمقاومة تاريخية.