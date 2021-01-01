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"المهندسين الأردنية" تثمن صمود أهل القدس وتطالب بالضغط على الاحتلال

السبت 08 مايو 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المهندسين الأردنية" تثمن صمود أهل القدس وتطالب بالضغط على الاحتلال



عمان /سما/

ثمنت نقابة المهندسين الأردنية صمود أهل القدس بعد ليلة دامية اقتحمت قوات الاحتلال خلالها باحات المسجد الأقصى أثناء تأدية المصلين لصلاة التراويح، في خطة صهيونية للتصعيد وتهجير سكان حي الشيخ جراح.

ووجهت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، تحية اجلال واكبار إلى والمرابطين دفاعا عن الاقصى والمقدسات وعن الامة وشرفها وكرامتها.

ودعت النقابات الهندسية العربية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الارض والهوية والتاريخ والانسان ويواجه جرائم الاحتلال المتكررة.

وطالبت النقابة الحكومة إلى ممارسة مختلف اشكال الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعرض له المقدسيون الصامدون في مدينتهم وقراهم في وجه محاولات التهجير والابعاد عن قلب فلسطين النابض.

وطالبت الدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية بالوقوف الى جانب الحقوق الفلسطينية، وحق سكان الشيخ جراح الاحتفاظ بمنازلهم التي اثبتت الوثائق الاردنية انها تعود لهم من خلال عقود تأجير.

#نقابة المهندسين الأردنية #القدس

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