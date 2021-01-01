  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تدعو إسرائيل لخفض التصعيد في القدس

السبت 08 مايو 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعو إسرائيل لخفض التصعيد في القدس



ابو ظبي/سما/

أكد خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، أن الإمارات العربية المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأشار المرر، إلى أن الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد  الوزير الإماراتي على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان، كما أكد على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

#خليفة شاهين المرر #الامارات #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

مجدلاني يحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

الاحتلال يقتحم الأقصى: 53 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

السودان يتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

الأخبار الرئيسية

القدس

فورين بوليسي: واشنطن مكنت التطرف الإسرائيلي.. وادارة بايدن صامتة!

روجر ووترز

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

اعلام اسرائيلي: القدس القضية "الأكثر حساسية".. والشارع الفلسطيني متوتر وقابل للانفجار!

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقرر تعزيز قواته في القدس ويرفع حالة التأهب استعدادا للتصعيد في ليلة القدر

وزيرة الصحة: 13 وفاة و 491 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية