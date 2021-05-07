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شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

السبت 08 مايو 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟



لندن /سما/

نشر المطرب البريطاني الشهير روجر ووترز، عضو فرقة “بينك فلويد”، مقطع فيديو على حسابه الخاص على “تويتر”، يتضامن فيه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويهاجم دعم الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، رغم تقرير هيومن رايتس ووتش، إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، حيث اتهمت فيه إسرائيل بممارسة نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد”، وممارسة الاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وأضاف ووترز موجها كلامه لبايدن: “ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟!”.

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