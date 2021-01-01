الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف التصعيد بشكل عاجل في القدس

القدس المحتلة /سما/

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، سلطات الاحتلال إلى التحرك بشكل عاجل لوقف التصعيد في القدس.

جاء ذلك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، في أعقاب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، على المصلين في القدس، ما خلف 205 مصابين.

وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المعنية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس، يجب تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع الراهن".

وتابع: يجب على القادة السياسيين والدينيين من جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المضطرب".