لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية تدعو الجماهير للانخراط في مواجهة الاحتلال

غزة /سما/

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية جماهير الشعب الفلسطيني، للانخراط الكامل في مواجهة الاحتلال في كل مكان في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومناطق ٤٨، كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات الى التظاهر امام السفارات والمؤسسات الدولية وفي كل العواصم العالمية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، على أن يوم ٢٨رمضان الذي تنوي فيه عصابات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى هو يوم للمواجهة والاشتباك على كل نقاط التماس والحواجز والمستوطنات وتحويل هذا اليوم الي يوم معركة حقيقية تغطي كافة انحاء فلسطين.

وطالب البدء الفوري بإطلاق القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بمشاركة الجميع لتقود الهبة الشعبية والجماهيرية في مواجهة الاحتلال والاستيطان على طريق الانتفاضة الشاملة.

ودعت، أبناء الامة العربية والاسلامية وأنصار الحق والعدالة في كل مكان الى الخروج للتعبير عن دعمهم واسنادهم لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال كما ندعو الدول العربية الى التعبير عن موقف واضح ضد ما يدور في القدس من جرائم ضد شعبنا وضد الانسانية.

كما دعت ابناء شعبنا في قطاع غزة والشباب الثائر الى الانطلاق في فعاليات تضامنية وكل أشكال المقاومة الشعبية في جميع انحاء قطاع غزة تضامنا واسنادا لشعبنا العظيم في القدس المحتلة.

وثمنت موقف الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات الدولية التي رفضت سياسات الاحتلال في القدس وادانت هجمته الشرسة على شعبنا ونطالب الجميع بالضغط على دولة الاحتلال لإيقاف هذه السياسات الكفيلة بتفجر المنطقة بأكملها.

نفخر بكم ونعتز بنضالكم ونقدر تضحياتكم ونقول لكم أنتم بوصله الانتصار وستبقى القدس وجهة الاحرار وعاصمة الثوار لن تهين ولن تستكين حتى الحرية والاستقلال.