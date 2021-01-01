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الشيخ عدنان: جريمة الاحتلال في الأقصى مبيّتة ومدبرة

السبت 08 مايو 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عدنان: جريمة الاحتلال في الأقصى مبيّتة ومدبرة



جنين /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، إن جريمة قوات الاحتلال الصهيوني بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى يوم أمس الجمعة مبيتة ومدبرة، مبينا أن الاحتلال نال من الأمة جميعها بتدنيسه الأقصى المبارك وإهانة المصحف الشريف واستهداف المصلين وإفراغ صناديق الذخيرة في وجوههم.

وأضاف الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم السبت: الاحتلال عمد لإخلاء المسجد الأقصى لتقليل عدد معتكفي ليلة السابع والعشرين من رمضان، وخاصة من أهالي الضفة الغربية، الذين دخلوا المسجد لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان".

وأوضح أن الاحتلال يراهن على إخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين قُبيل اقتحام المستوطنين له بعد غد الاثنين.

وتابع الشيخ عدنان بالقول: نال بإذنه تعالى معتكفو المسجد الأقصى المبارك أمس أجر الصلاة والصيام والجهاد وبذل الدم في سبيله تعالى دفاعا عن قبلة المسلمين الأولى ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم".

وأكد أن استهداف أبناء شعبنا بالرصاص في عيونهم ورؤوسهم جريمة صهيونية ستبوء بالفشل، ولن تردع الفلسطينيين عن عمارة المسجد الأقصى المبارك.

#الجهاد الاسلامي #قوات الاحتلال #المسجد الاقصى #خضر عدنان

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