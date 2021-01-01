وكالة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني على الأرض

سما /وكالات/

كشفت وكالة " أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكيةـ عن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة على الأرض.

و قالت الوكالة عبر تغريدةٍ لها: "إنّ الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش، أيّ أنّه سيصل إلى الأرض مساء السبت أو صباح الأحد.

ورجحت أنّ الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي قرب شمالي نيوزيلندا، مُضيفةً: "الدخول محتمل في أيّ مكان، على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم، إلا أنّ موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا يزال محل تكهنات".