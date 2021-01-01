لجنة دعم الصحفيين تستنكر حظر حسابات فلسطينية على تويتر وفيسبوك

غزة /سما/

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، اليوم السبت، إقدام إدارات مواقع التواصل الاجتماعي على حظر حسابات فلسطينية في تويتر وفيسبوك، تزامنًا مع حملة الاحتلال في القدس والاعتداء المتكرر على الصحفيين.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى ازدواجية المعايير التي تتبعها إدارات فيسبوك وتويتر، ولا سيما في ظل الملاحقة المستمرة للمحتوى الفلسطيني.

ودعت كل المؤسسات الحقوقية والهيئات والاتحادات الدولية إلى ضرورة التدخل ووقف ملاحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني.

وأشارت لجنة دعم الصحفيين، إلى أن موقع التواصل الاجتماعي زادت من استهدافها للحسابات الفلسطينية، حيث قامت بحذف عشرات الحسابات والصفحات الخاصة بمواقع الإعلامية موثقة بالعلامة الزرقاء لبعض النشطاء الصحفيين في غزة والضفة، ما يعد خرقًا لكل المعايير ومحاربة للمحتوى الفلسطيني.

واعتبرت أن إغلاق وحذف هذه الحسابات مخالفة واضحة لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير كما إن استمرار ملاحقة المحتوى الفلسطيني من قبل فيسبوك منذ عدة أشهر يعتبر تحيزًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي، فالصفحات الإسرائيلية لا تتوقف عن التحريض ضد الفلسطينيين دون أن تقدم إدارة فيسبوك على وقف هذا التحريض.

ووثقت اللجنة أكثر من 31 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني على فيسبوك، منذ بداية 2021، شملت اغلاق وحذف وتقييد نشر لصفحات وحسابات شخصية، بالإضافة إلى اغلاق موقع "تويتر" خلال اليومين الماضيين أكثر من 50 صفحة لإعلاميين ونشطاء متضامنين ويعملون على تغطية الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وكانت هذه الحسابات قد نشرت تغريدات تتضمن وسم "#انقذوا الشيخ جراح باللغة العربية والانجليزية".

وطالبت اللجنة، إدارة فيسبوك بالكف عن ملاحقة المحتوى الفلسطيني وإرجاع وتفعيل كافة الحسابات الفلسطينية التي تم اغلاقها، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت أن إجراءات فيسبوك وتويتر الأخيرة تنكرًا للقيم والمبادئ والشروط التي ألزمت بها تلك الإدارة نفسها والتي تقضي بإيجاد مساحات افتراضية واسعة لحرية الرأي والتعبير.