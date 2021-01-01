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230 معتقلا منذ بداية رمضان- حملة اعتقالات مستمرة في القدس

السبت 08 مايو 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
230 معتقلا منذ بداية رمضان- حملة اعتقالات مستمرة في القدس



القدس المحتلة /سما/

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة المخابرات عدة أحياء في مدينة القدس، ونفذت اعتقالات طالت ما يزيد عن 13 معتقلا، ليرتفع عدد الاعتقالات منذ بداية شهر رمضان في مدينة القدس الى ما يزيد عن 230 معتقلا.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت حارات القدس القديمة، وأحياء بلدات سلوان، والصوانة، ونفذت اعتقالات لشبان وسلمت استدعاءات لآخرين ولا تزال الحملة مستمرة.

وعرف من المعتقلين ومن تم استدعائهم للتحقيق حسب المصادر المحلية في القدس: جمال الغول، أشرف الأعور، جميل عباسي، ابراهيم النتشة، جهاد قوس، رامي الفاخوري، محمد حزينة، روحي الكلغاصي، امجد غروف، ثائر أبو لافي، محمد أبو لافي، تامر خلفاوي، وعبادة نجيب.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-القدس، أن الاعتقالات في مدينة القدس لم تتوقف منذ اليوم الأول من شهر رمضان، وهي بتصاعد يومي، وتركزت بداية الشهر من منطقة باب العامود والشوارع المحاذية لها، وخلال الأسبوع الأخير سجلت عشرات الاعتقالات من حي الشيخ جراح، عقب قمع الفعاليات المناهضة لقرارات اخلاء منازل الحي.

وأوضح المركز أن القوات اعتقلت منذ بداية رمضان ما يزيد عن 230 معتقلا، بينهم فتية ونسوة، ومعظمهم من الشبان.

وأضاف المركز أن كافة المعتقلين "من منطقة باب العامود او الشيخ جراح"، اعتدي عليهم بالضرب المبرح، خلال الاعتقال والاحتجاز، ومنهم من نقل لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز.

وأوضح المركز أن معظم المعتقلين أفرج عنهم دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، وبعضهم افرج بشرط الإبعاد عن القدس القديمة، أو منطقة باب العامود والشوارع المحاذية لها فقط، أما اعتقالات الشيخ جراح فأفرج عن المعتقلين بشرط الإبعاد عن الحي أو عن مدينة القدس بأكملها "لأهالي الداخل الفلسطيني".

#قوات الاحتلال #حملة اعتقالات #القدس

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