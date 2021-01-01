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الحساينة يطالب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

السبت 08 مايو 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة يطالب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى



غزة / سما /

طالب الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، المجتمع الدولي والعالم العربي والاسلامي لتحمل مسؤولياته لوقف اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى.

وقال الحساينة: "إن المسجد الأقصى بحاجة إلى وقفة حقيقية وجادة من المجتمع الدولي والعالم العربي والاسلامي؛ لوقف هذه المحاولات التي تستهدف المسجد الاقصى، محذراً من التداعيات الخطيرة جراء هذه الاعتداءات، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر الأماكن المقدسة جزءا أصيلا من مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه الاعتداءات والممارسات عدواناً ممنهجاً على المسجد الأقصى، شأنها إثارة المشاعر الدينية لدى الفلسطينيين، متسائلاً عن حرية الأديان التي يتحدث عنها المجتمع الدولي.

وأكد الحساينة على حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن المسجد الأقصى، مشدداً على دعم صمود أهل القدس بكافة الامكانات المتاحة.

ووجه الحساينة التحية لأبناء شعبنا المرابطين في المدينة المقدسة، على ثباتهم وصمودهم وهم يدافعون عن شرف وكرامة الأمة، داعيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
#المسجد الأقصى #مفيد الحساينة

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