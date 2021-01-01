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مصر: غرق 6 وإصابة 13 بعد محاولة إنقاذ عامل من الموت فى بيارة صرف

السبت 08 مايو 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: غرق 6 وإصابة 13 بعد محاولة إنقاذ عامل من الموت فى بيارة صرف



القاهرة/سما/

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين إثر سقوط عدد من المواطنين في غرفة للصرف الصحي بقرية صفانيه التابعة لمدينة العدوة بمحافظة المنيا شمال صعيد مصر.

وكان مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل قد تلقى إخطارا من أهالي القرية بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية .

وتحركت قوة تضم فرقا من الحماية المدنية، والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد للصرف الصحي.

وانتقل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي ونائبه محمد أبو زيد إلى موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح الغرفة الرئيسة للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إٓثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة 13 آخرين.

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