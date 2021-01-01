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الغنوشي يندد بجرائم الاحتلال في القدس ويدعو لحماية المقدسات

السبت 08 مايو 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغنوشي يندد بجرائم الاحتلال في القدس ويدعو لحماية المقدسات



تونس / سما /

ندد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي بـ"إرهاب الدولة الذي تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس بحق الفلسطينيين، والتي ينفذها جنود الاحتلال ومن يعاضدهم من المستوطنين، وأدت لإصابة المئات من المقدسيين وانتهاك مقدسات المسلمين وتخريب ممتلكاتهم".


وقال الغنوشي في تصريح في حسابه على فيسبوك، إن الاحتلال يحاول فرض وقائع زائفة في القدس، عبر استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وقمع السكان الأصليين ومحاولات إخراجهم من بيوتهم وممتلكاتهم.


وطالب "المجتمع الدولي باحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وافتكاك حقوقه المشروعة".


ودعا الغنوشي "العالم إلى حماية هذا الشعب المقاوم وحماية مقدساته وممتلكاته من كل انتهاك وتعدّ مخالف لجميع المواثيق والقوانين الدولية على يد قوات الاحتلال والمستوطنين".
 

والجمعة، اعتدت قوات الاحتلال على المصلين داخل المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف 205 مصابين، وفق حصيلة أولية غير رسمية.

ومنذ أيام، يسود التوتر مدينة القدس خاصة حي الشيخ جراح، الذي تخطط حكومة الاحتلال لإخلاء منازل عدد من سكانه لصالح جمعيات استيطانية، وسط إدانة عربية ودولية واسعة.

#راشد الغنوشي #الاحتلال #القدس

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