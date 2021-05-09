بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الأحد 9-5-2021 وآلية السفر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفر سيكون للحافلة الخامسة من الكشف السابق + الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/16).

ودعت الداخلية المسافرين إلى إجراء فحص كورونا غداً، الساعة 7 صباحاً بمركز شهداء رفح الصحي، ومن ثم التوجه للصالة الخارجية بالمعبر لتسهيل سفرهم.

كما طالبت الداخلية المسافرين للحافلتين (1+2) غداً الأحد إجراء فحص كورونا في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات، بينما طالبت اسماء كشف للحافلتين (3+4) يوم الاثنين إجراء فحص كورونا، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

ودعت الوزارة جميع المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/16)