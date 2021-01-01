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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من القدس

السبت 08 مايو 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 13 مواطنا من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، والعيسوية، وراس العامود، وسلوان، واعتقلت كلا من: أمجد غروف، وتامر خلفاوي، ورامي الفاخوري، وجهاد قوس، ومحمد أبو لافي، وثائر أبو لافي، وجمال الغول، وجميل العباسي، وإبراهيم النتشة، ومحمد حزينة، وروحي الكلغاصي، وعبادة نجيب، ومرشح قائمة "فتح" بالانتخابات التشريعية أشرف الأعور.

كما داهمت تلك القوات منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية محمد محمود، ولكنها لم تجده في المنزل.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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