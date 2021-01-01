القضاء الإسرائيلي يحاكم مجندة صورت زميلاتها عاريات لهذا السبب..!

القدس المحتلة / سما /

تنظر محكمة عسكرية إسرائيلية في قضية امرأة تؤدي الخدمة في صفوف الجيش، لالتقاطها صورا لزميلات عاريات لها في الدوش سرا، لتسليمها لاحقا إلى صديقها، وهو عسكري أيضا.

وأفاد موقع Ynet العبري ، بأن المجندة وصديقها (وهو برتبة عريف) يواجهان لائحتي اتهامات مؤلفتين من أربع نقاط، بما فيها مخالفة الحق في الخصوصية والسلوك غير اللائق.

ووفقا للملفات القضائية، كانت المتهمة التي تعمل في قسم الكوادر البشرية تقيم في غرفة واحدة مع عدة مجندات أخريات، وطلب صديقها منها في مراسلاتهما تصوير جاراتها في الدوش دون ملابس وإرسال هذه اللقطات إليه، ووافقت المجندة على تلبية هذا الطلب.