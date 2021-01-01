  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القضاء الإسرائيلي يحاكم مجندة صورت زميلاتها عاريات لهذا السبب..!

السبت 08 مايو 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء الإسرائيلي يحاكم مجندة صورت زميلاتها عاريات لهذا السبب..!



القدس المحتلة / سما /

تنظر محكمة عسكرية إسرائيلية في قضية امرأة تؤدي الخدمة في صفوف الجيش، لالتقاطها صورا لزميلات عاريات لها في الدوش سرا، لتسليمها لاحقا إلى صديقها، وهو عسكري أيضا.

وأفاد موقع Ynet العبري ، بأن المجندة وصديقها (وهو برتبة عريف) يواجهان لائحتي اتهامات مؤلفتين من أربع نقاط، بما فيها مخالفة الحق في الخصوصية والسلوك غير اللائق.

ووفقا للملفات القضائية، كانت المتهمة التي تعمل في قسم الكوادر البشرية تقيم في غرفة واحدة مع عدة مجندات أخريات، وطلب صديقها منها في مراسلاتهما تصوير جاراتها في الدوش دون ملابس وإرسال هذه اللقطات إليه، ووافقت المجندة على تلبية هذا الطلب.

#القضاء الإسرائيلي #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

إذا هدّد “القائد” محمد الضيف وتوعّد فاستمعوا له ..عبد الباري عطوان

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 13 وفاة و 491 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الصحة بغزة : 9 وفيات و 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتحاد

الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن التحريض والعنف في القدس

حماس

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

قق

205 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية