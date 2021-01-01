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مقتدى الصدر : "إسرائيل" تتمادى مرة أخرى في القدس

السبت 08 مايو 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتدى الصدر : "إسرائيل" تتمادى مرة أخرى في القدس



بغداد / وكالات /

عبر مقتدي الصدر زعيم تيار الصدر بالعراق خلال بيان غاضب عن اسفه لما يحدث في المسجد الأقصى ، موضحاً "مرة أخرى تتمادى "اسرائيل" وبغطاء دولي ضد الفلسطينيين والقدس"

وقال في بيان عبر صفحته علي تويتر : القدس الذي يجب أن يكون لكل الأديان لا الى ثلة إجرامية لا تعرف معنى القدسية ولا معنى الدين والعقيدة.. منصبة نفسها حارسة للقدس بلا حجة ولا مؤهل

وأوضح ان كل هذه الاعتداءات وسط سكوت مطبق من أغلب القادة العرب والمسلمين وكأن القدس إسرائيلية بيد أن القدس لأهلها

واعتبر ان ما يحدث من عنف ضد رواد القدس وفي شهر رمضان إنما هو جريمة يجب أن يكون لها رادع دولي وشعبي لا فلسطيني فحسب

واشاد الصدر بالشباب الثائرون والمعتصمون الذين لم ولن يهابوا بندقية المحتل ولا دباباته ولن يهابوا صمت مدعي الديمقراطية والحرية كأمريكا وأمثالها

وتابع " رسالتنا من النجف الأشرف الى القدس الشريف والى إخوتهم الفلسطينيين "نحن معكم ضد عدونا وعدوكم بل وعدو الله والإنسانية والسلام والأديان"

#إسرائيل #مقتدى الصدر #القدس #المسجد الأقصى

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