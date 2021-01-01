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وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات والوفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 08 مايو 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات والوفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت تسجيل 9 حالات وفاة و 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1643 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ  104385 إصابة بينها7309 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 96130 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ  946.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 206 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 158.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 38168 شخصًا.

#وزارة الصحة #غزة

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