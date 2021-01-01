البرغوثي: ندعو إلى هبة شاملة في كل فلسطين إسنادا للأقصى والقدس

رام الله / سما /

دعا د. مصطفى البرغوثي الأمين العاملحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى هبة شعبية واسعة في كل أنحاء فلسطين في الداخلوالضفة والقطاع إسنادا للمسجد الأقصى والشيخ جراح بالقدس في وجه القمع والتنكيل الاحتلالي ومحاولات التطهير العرقي.

وقال البرغوثي ان الاحتلال حول ساحات الصلاة في المسجد الأقصى إلى ميدان حرب واعتدى بشكل وحشي على المصلين العزل مما أوقع حوالي مائتي اصابة بينهم، كما أغلق قسرا مداخل حي الشيخ جراح.

وأكد البرغوثي أن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية مطالبةبفرض إجراءات عقابية على منظومة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلية بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لا تعبأ إسرائيل بها.