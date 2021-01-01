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البرلمان العربي يدين ما يجري في الأقصى ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

السبت 08 مايو 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين ما يجري في الأقصى ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها



رام الله / سما /

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين الآمنين، واقتحام منازل أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانها قسرا.

 وأعرب البرلمان العربي، في بيان، اليوم السبت، عن رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال التي تعد انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، محذرا من مغبة التصعيد الذي يدفع بتقويض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين، ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. 
وجدد البرلمان العربي وقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكنه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

#البرلمان العربي

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