الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخانيونس

خان يونس/سما/

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، والمزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركب صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.

كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين شرق خان يونس بالرصاص، وقنابل الصوت، وأرغمتهم على ترك أراضيهم الزراعية، ومغادرة المكان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، واستهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.