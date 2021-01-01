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نقابة الصحفيين تدعو لتوفير حماية ميدانية للإعلاميين

السبت 08 مايو 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تدعو لتوفير حماية ميدانية للإعلاميين



رام الله/سما/

ثمنت نقابة الصحفيين دور وجهود الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية في تغطية الأحداث المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وإظهار جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته، رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها الصحفيون في الميدان.

واستنكرت النقابة في بيان، اليوم السبت، اعتداءات قوات الاحتلال المتصاعدة على الصحفيين، والتي طالت 19 صحفيا وصحفية، منهم 12 أثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، وباب العامود، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس، وثلاثة أثناء تغطيتهم أحداث معسكر سالم شمال مدينة جنين، واصابة أربعة آخرين اثناء تغطيتهم الأحداث في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأشارت إلى "أن هذه الاعتداءات تندرج في سياق حرب الاحتلال المتواصلة على الصحفيين، في محاولات متكررة ويائسة لإسكات صوت فلسطين الحر، والتعتيم على عدسات الحقيقة التي تعري الاحتلال وجرائمه، وهي اعتداءات تضاف للسجل الاجرامي لجيش الاحتلال وقادته".

وجددت النقابة دعوتها للأمم المتحدة بتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين، وانفاذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الداعي لتوفير الحماية للصحفيين، واخضاع دولة للاحتلال للشريعة الدولية، وعدم السماح له بالإفلات من العقاب.

#نقابة الصحفيين #القدس المحتلة

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