أبرز عناوين الصحف الفلسطينية صباح السبت

رام الله/سما/

تصدر استشهاد شابين وإصابة ثالث بجروح قرب معسكر سالم غرب جنين، وإصابة 205 مواطنين بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، وقمع المعتصمين في حي الشيخ جراح، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم السبت.

كما واصلت الصحف متابعتها لآخر المستجدات المتعلقة بالخطة الإسرائيلية لتهجير نحو 550 مقدسيا من حي الشيخ جراح بالقدس، وردود الفعل المحلية والعربية والدولية حول ذلك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

الاحتلال يقتحم الأقصى ويقمع المصلين ويصيب 163 ويغلق المصلى القبلي

الرئيس: بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا المشروعة

اشتية: ما يجري في الشيخ جراح شكل جديد لسياسة التهجير الممنهجة

الصفدي: على العالم منع جريمة ترحيل أهالي الشيخ جراح

إدانات محلية وعربية ودولية لاعتداءات الاحتلال في القدس

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات على أهالي الشيخ جراح

إدارة بايدن تواصل التزام الصمت بشأن اعتداءات إسرائيل

الكويت تدين استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات وعمليات التهجير بالقدس

شهيدان وجريح برصاص جيش الاحتلال

نحو "100" ألف أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

12 وفاة و599 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

"الحياة الجديدة":

شهيدان قرب جنين.. وصمود أسطوري في القدس

الرئيس: بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا المشروعة

اشتية: ما يجري في الشيخ جراح نموذج جديد لسياسة التهجير الإسرائيلية الممنهجة

أبو ردينة: نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في كافة الأراضي الفلسطينية

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

غوتيريش: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة

12 وفاة و559 إصابة بـ"كورونا"

ليبيد يجتمع مع بينيت وساعرك "المحادثات تتقدم بروح طيبة"

"الأيام":

الاحتلال يحول القدس إلى ساحة مواجهة مفتوحة.. اقتحام وحشي للأقصى والشيخ جراح وإصابة العشرات

الرئيس يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة ويطالب بتدخل دولي عاجل

اشتية: ما يجري في الشيخ جراح شكل جديد لسياسة التهجير الممنهجة

إدانات عربية ودولية لعلميات الإخلاء: "جرائم حرب" وتطهير عرقي

استشهاد شابين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال خلال محاولة اقتحام معسكر سالم غرب جنين

قوات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد الحروب

عشرات الإصابات خلال مسيرات الجمعة ومواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة ترمسعيا

اعتصام وسط عمّان تضامناً مع عائلات الشيخ جراح

"الوباء": 12 وفاة ورصد 559 إصابة

أكثر من 70 ألفاً أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى