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السودان يتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

السبت 08 مايو 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان يتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني



الخرطوم/سما/

دخلت حكومة الولاية الشمالية بالسودان في حالة طوارئ بعد معلومات تلقتها من الحكومة الاتحادية، مفادها أن الصاروخ الصيني الهائم في الفضاء من المحتمل أن يسقط صباح السبت بشمال السودان.

ومنذ أسبوع أطلقت الصين صاروخها الفضائي "لونغ مارش 5بي" إلى محطتها الدولية في الفضاء، لكنها فقدت السيطرة عليه ولم تستطيع تحديد وجهته النهائية.

وقالت حكومة الولاية الشمالية في بيان مساء الجمعة، إنها تلقت معلومات من لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية واتصال مباشر من وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب بخصوص خروج الصاروخ الصيني عن مساره والذي من المتوقع سقوطه صباح السبت بشمال السودان.

وتعهدت الحكومة المحلية بتسخير كافة إمكانيات الولاية بمحلياتها المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أي آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ الصيني.

وأهابت حكومة الولاية الشمالية بالمواطنين عدم الإنجرار وراء المعلومات الخاطئة من مصادر أخرى، والحرص على أخذ المعلومات حول الموضوع من الأجهزة الإعلامية الرسمية بالولاية.

المصدر: "سودان تربيون"

#السودان #الصاروخ الصيني #الصاروخ الصيني التائه

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