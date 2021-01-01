  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رئيس وزراء قطر الأسبق عن أحداث القدس: السلام يحتاج إلى "أنياب"

السبت 08 مايو 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء قطر الأسبق عن أحداث القدس: السلام يحتاج إلى "أنياب"



الدوحة/سما/

قال رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، إن السلام يحتاج إلى "أنياب"، داعيا إلى تحرك لوقف "الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بالصمت العربي" تجاه أحداث القدس الأخيرة.


وكتب بن جاسم، عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل، بل إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم".


وأضاف بن جاسم أن "السلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضا لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!".

وكانت قطر دانت بـ"أشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتدائها الوحشي على المصلين"، معتبرة ذلك "استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى".

#القدس #المسجد الأقصى #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

إذا هدّد “القائد” محمد الضيف وتوعّد فاستمعوا له ..عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

قق

205 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس (صور وفيديو)

اسم

هنية لنتنياهو: لا تلعب بالنار وهذه المعركة لن تنتصر بها أنت أو جيشك

النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية