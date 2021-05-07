فيديو: مقدسي يتصدى للاحتلال بطريقة لافتة.. وقرار بإبعاده

القدس المحتلة/سما/

تصدى شاب مقدسي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى الجمعة، بطريقة لافتة، من خلال قفزه على رؤوس جنود الاحتلال، الموجودين بمنطقة باب العامود.

واعتدت قوات الاحتلال على الشاب المقدسي إبراهيم الصوص (19 عاما)، قبل أن تعتقله لساعات، ومن ثم قررت الإفراج عنه شريطة الإبعاد عن القدس مدة شهر، وكفالة مالية خمسة آلاف شيكل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الشاب الصوص في أثناء قفزه على رؤوس جنود الاحتلال بالقدس.



يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الجمعة، المسجد الأقصى، في وقت يحتشد فيه الفلسطينيون للاعتكاف بالأيام العشر الأخيرة من رمضان، للدفاع عنه في وجه تهديدات المستوطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المرابطين في الأقصى وقوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين، فيما أغلق الاحتلال أبواب البلدة القديمة بالقدس.

ليس سبايدرمان ولا ماوكلي

إنه الشاب الفلسطيني إبراهيم الصوص 19 عامًا من #القدس

يقفز فوق رؤوس جنود الاحتلال في #باب_العامود في مشهد بطولي للدفاع عن مقدسات الأمة

اعتقلته قوات الاحتلال وأصدرت بحقه حكمًا بالإبعاد شهر عن القدس لمدة وغرامة مالية 5 آلاف شيكل

#القدس_لنا #القدس_تنتصر pic.twitter.com/MBVAQyFOEC — خالد صافي #فلسطين ???????? (@KhaledSafi) May 7, 2021

اتهمته بالقفز فوق رؤوس الجنود في باب العامود ... قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الفلسطيني إبراهيم الصوص "19 عامًا" وتطلق سراحه شرط الإبعاد عن القدس مدة شهر وكفالة مالية 5 آلاف شيقل pic.twitter.com/ndsBCJlzLB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 7, 2021