أبو مرزوق يؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن ما يفعله في القدس والأقصى

غزة/سما/

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج، اليوم السبت، أن العدو الصهيوني سيتحمل ثمن اعتدائه على مدينة القدس وتدنيسه للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين، مبيناً أن المقاومة قادرة على ردعه ورسم معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال.

ودعا أبو مرزوق في تصريح صحفي ، أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لإشعال خطوط التماس والمواجهة مع العدو والزحف لدعم المرابطين في المسجد الاقصى، كما دعا أبناء شعبنا في قطاع غزة والخارج لمناصرة أبناء القدس بكافة السبل وحشد الطاقات للمواجهة الكبرى مع الاحتلال.

وشدد أبو مرزوق أن الصمت العربي والاسلامي هو من يزيد من عنجهية الاحتلال وتغوله في الاعتداء على المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني وتهويد القدس.



وأضاف: "نتوجه بالتحية للمجاهدين المرابطين في المسجد الاقصى الذين يدافعون عن كرامة أمة بأكملها".

وطالب أبو مرزوق العالم العربي والاسلامي للوقوف بوجه هذا الاحتلال وممارساته الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطين، وقبلة المسلمين الأولى.