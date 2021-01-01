  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مرزوق يؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن ما يفعله في القدس والأقصى

السبت 08 مايو 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن ما يفعله في القدس والأقصى



غزة/سما/

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج، اليوم السبت، أن العدو الصهيوني سيتحمل ثمن اعتدائه على مدينة القدس وتدنيسه للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين، مبيناً أن المقاومة قادرة على ردعه ورسم معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال.

ودعا أبو مرزوق في تصريح صحفي ، أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لإشعال خطوط التماس والمواجهة مع العدو والزحف لدعم المرابطين في المسجد الاقصى، كما  دعا أبناء شعبنا في قطاع غزة والخارج لمناصرة أبناء القدس بكافة السبل وحشد الطاقات للمواجهة الكبرى مع الاحتلال.

وشدد أبو مرزوق أن الصمت العربي والاسلامي هو من يزيد من عنجهية الاحتلال وتغوله في الاعتداء على المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني وتهويد القدس.


وأضاف: "نتوجه بالتحية للمجاهدين المرابطين في المسجد الاقصى الذين يدافعون عن كرامة أمة بأكملها".

وطالب أبو مرزوق العالم العربي والاسلامي للوقوف بوجه هذا الاحتلال وممارساته الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطين، وقبلة المسلمين الأولى.

#موسى أبو مرزوق #حماس #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

إذا هدّد “القائد” محمد الضيف وتوعّد فاستمعوا له ..عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

قق

205 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس (صور وفيديو)

اسم

هنية لنتنياهو: لا تلعب بالنار وهذه المعركة لن تنتصر بها أنت أو جيشك

النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية