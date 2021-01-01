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مجدلاني: الاحتلال يمارس إرهاب دولة منظم بالقدس ويجب توفير الحماية الدولية لشعبنا

السبت 08 مايو 2021 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: الاحتلال يمارس إرهاب دولة منظم بالقدس ويجب توفير الحماية الدولية لشعبنا



رام الله/سما/

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين تصعيد خطير يتزامن مع عملية التهويد المتواصلة في حي الشيخ جراح.

وقال مجدلاني في بيان له، مساء يوم الجمعة، إن اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، والاعتداءات المتواصلة بوحشية على المصلين، تأتي بقرار سياسي من قبل دولة الاحتلال.

وطالب بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية الأماكن المقدسة، ووقف الممارسات العنصرية والانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال.

ولفت إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الانسان، وتهويد واستيطان مستمر بالقدس، هو إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتطبيق قوانينها العنصرية على العاصمة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير.

#مجدلاني #الاحتلال #القدس المحتلة

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