آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى بالتهليل والتكبير ..فيديو

القدس المحتلة/سما/

أدى الآلاف من أهالي القدس والمعتكفين والمرابطين بالمسجد الأقصى، اليوم السبت، صلاة الفجر، وذلك رغم إجراءات الاحتلال ومحاولاته في التضييق على المواطنين من الوصول للمسجد في إطار انتهاكاته المستمرة بحق رواده.

وتمكن المئات من دخول المسجد الأقصى بعد فتح أبوابه التي أغلقت لعدة ساعات من قبل شرطة الاحتلال التي هاجمت المصلين والمعتكفين داخل ساحات المسجد مساء أمس الجمعة، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم.

وردد المصلون لدى دخولهم الأقصى وخاصةً من باب الأسباط تكبيرات العيد، وهم يرددون هتافات إسلامية ووطنية.

وكان مئات آخرين معتكفين داخل الأقصى ممن تمكنوا من بالبقاء فيه بعد الأحداث التي شهدها المسجد.

وكان 205 من المواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة بفعل عتداءات الاحتلال على المعتكفين بالمسجد الأقصى، وأمام باب العامود، وفي حي الشيخ جراح.