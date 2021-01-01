  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى بالتهليل والتكبير ..فيديو

السبت 08 مايو 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى بالتهليل والتكبير ..فيديو



القدس المحتلة/سما/

أدى الآلاف من أهالي القدس والمعتكفين والمرابطين بالمسجد الأقصى، اليوم السبت، صلاة الفجر، وذلك رغم إجراءات الاحتلال ومحاولاته في التضييق على المواطنين من الوصول للمسجد في إطار انتهاكاته المستمرة بحق رواده.

وتمكن المئات من دخول المسجد الأقصى بعد فتح أبوابه التي أغلقت لعدة ساعات من قبل شرطة الاحتلال التي هاجمت المصلين والمعتكفين داخل ساحات المسجد مساء أمس الجمعة، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم.

وردد المصلون لدى دخولهم الأقصى وخاصةً من باب الأسباط تكبيرات العيد، وهم يرددون هتافات إسلامية ووطنية.

وكان مئات آخرين معتكفين داخل الأقصى ممن تمكنوا من بالبقاء فيه بعد الأحداث التي شهدها المسجد.

وكان 205 من المواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة بفعل عتداءات الاحتلال على المعتكفين بالمسجد الأقصى، وأمام باب العامود، وفي حي الشيخ جراح.

#المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

صاروخ الصين "خارج السيطرة": بكين تعلق حول أضراره المتوقعة

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

إذا هدّد “القائد” محمد الضيف وتوعّد فاستمعوا له ..عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

قق

205 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس (صور وفيديو)

اسم

هنية لنتنياهو: لا تلعب بالنار وهذه المعركة لن تنتصر بها أنت أو جيشك

النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية