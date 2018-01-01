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غزة: قرار بتفعيل مجموعات "الأدوات الخشنة" على الحدود اسنادا لأهالي القدس

السبت 08 مايو 2021 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قرار بتفعيل مجموعات "الأدوات الخشنة" على الحدود اسنادا لأهالي القدس



غزة/سما/

 قررت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد منتصف الليل، تفعيل عمل مجموعات ما يعرف بـ "الأدوات الخشنة" التي تم إطلاقها مع بدء مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس/ آذار 2018.

وأعلنت المجموعات التي تتبع للفصائل عن تفعيل وحداتها العاملة في إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات الاحتلال على الحدود مع القطاع، إلى جانب تفعيل وحدات الإرباك الليلي، وقص السياج الحدودي.

وبينت تلك المجموعات في بيانات متتالية نشرت له هذه الليلة، أنها ستبدأ منذ اليوم بعملياتها إسنادًا لأهالي القدس والمرابطين في الأقصى الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة.

#الأدوات الخشنة #القدس #الاقصى

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