"التميمي": ما يحدث في القدس يضع المنطقة على برميل بارود

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، ان ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداء وإجرام في ساحات المسجد الأقصى، يضع المنطقة على برميل بارود، ويهدد بانفجار للأوضاع، لأن شعبنا لن يصمت عن هذه الجرائم.

وحذر التميمي في بيان له، مساء اليوم الجمعة، من استمرار الاحتلال في اعتداءاته على شعبنا، موضحا أن القيادة الفلسطينية بدأت تحركاتها الدبلوماسية للضغط على الاحتلال من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لوقف جرائمه الإرهابية وانتهاكه لحرمة رمضان والمقدسات.

وناشد المجتمع الدولي وكل مؤسساته ومنظماته ودوله، للتحرك فورا قبل فوات الأوان، وإلا فإنهم مسؤولون عن جرائم الاحتلال وشركاء له بصمتهم وعدم اتخاذ إجراءات رادعه بحقه، وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقات الدولية