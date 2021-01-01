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مسيرة جماهيرية في الخليل نصرة للقدس وتنديدا باعتداءات الاحتلال الاسرائيلي

السبت 08 مايو 2021 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة جماهيرية في الخليل نصرة للقدس وتنديدا باعتداءات الاحتلال الاسرائيلي



الخليل/سما/

 شارك عشرات المواطنين في مسيرة انطلقت على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، مساء اليوم الجمعة، نصرة للمسجد الاقصى المبارك على دوار ابن رشد، وتنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المشاركون بالمسيرة الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال ضد شعبنا خاصة في القدس والداعية لنصرة المسجد الأقصى، رافعين العلم الفلسطيني، وصور الأقصى.

وطالبوا جميع ابناء شعبنا والعالمين العربي والإسلامي ودول العالم، بالتحرك لنجدة وإنقاذ القدس والأقصى من خطر التهويد.

واكد متحدثون أهمية الالتفاف صفا واحدا للدفاع عن الاقصى وحمايته من اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين المتكررة لباحاته، قائلين "هذا المسجد رمز الوحدة يجمع ولا يفرق وهو يمثل شرف الأمة وكرامتها فلنناضل من اجله لحمايته وتحريره من الاحتلال ومستوطنيه".

#الخليل #القدس

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