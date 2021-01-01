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السعودية تؤكد رفضها إخلاء الاحتلال الاسرائيلي لمنازل فلسطينيين بالقدس وفرض السيادة عليها

السبت 08 مايو 2021 03:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد رفضها إخلاء الاحتلال الاسرائيلي لمنازل فلسطينيين بالقدس وفرض السيادة عليها



الرياض/سما/

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

#السعودية #الرياض #القدس

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